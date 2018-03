Marko Matvere: see oli imelik, et inimesed naersid vastiku koha peal

Hannes Võrno tõstatas saate alguses teema, et miks me ei tunne kaasa inimestele, kes kangelaste poolt maha lastakse. Mitte ainult maha lastakse, vaid vaatajad elavad sellele juubeldades kaasa.

Marko Matvere vastas, et see on pime osa inimese psühholoogiast, mille tähendust inimesed tegelikult ei tea. Aga ka tema jaoks oli kummaline, et inimesed naersid kui ta teatritükis «Hüljatud» ebameeldiva tegelasena tegi midagi vastikut ja publik selle peale naeris.