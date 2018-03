Produtsent: «Kodutunne» jätkab uue saatejuhiga

Nilov ütles täna, et nad olid Signega varasemalt rääkinud, et kui kellegagi saatest peaks midagi juhtuma, siis leitakse sellele inimesele asendaja ja saatega minnakse igal juhul edasi.

«Me oleme siiamaani šokeeritud selles, mis Signega juhtus. Aga üllataval kombel me istusime nädal aega tagasi kõik maas ja me arutasime teemal: mis siis kui kellegagi meist midagi juhtub? Ja kõikide ühine sõnum oli see, et siis tuleb jätkata. Ja nii on ka Signe kindel soov olnud, et «Kodutundega» tuleb jätkata, kui temaga peaks midagi juhtuma. Anname praegu Signele aega paraneda,» sõnas Kristi Nilov Reporterile.