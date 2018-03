Vaimuhaigusega võidelnud Sinead O'Connor naaseb lavale

Möödunud aastal tunnistas O'Connor saates «Dr Phil Show» enda vaimse tervise probleeme. Varem sotsiaalvõrgustikku Facebook postitatud videos tunnistas ka naine, et tal on olnud enesetapumõtteid.

Nüüd ilmneb, et O'Connor on valmis lavale naasma. Räägitakse, et O'Connor kavatseb kahel korral lavale astuda USA-s, millele järgnevat suurem kontsertturnee. O'Connor pole viimased neli aastat USA-s esinenud, vahendab ERR.