Oleme teinud Kööki juba pea 4 aastat. Sel nädalavahetusel tegime seni kõige nauditavamat stseeni. Sergo ja Fred läksid kaklema ja et asi täiskasvanulikult lahendada võeti varnast kindad ja läks andmiseks. Sergo kaotas. On ikka nõrguke :D

Lauri Pedaja on Mar 27, 2018 at 2:09am PDT