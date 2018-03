Mehed nuusutasid taimi: naabrisaate uus hooaeg lükati naeruga käima

Naised pandi kohe proovile ülesandega, kus oskus trelli käes hoida tuli kõvasti kasuks. Mehed võistlesid aga hoopis malbemal alal – nimelt pidid nad tundma ära erinevaid maitsetaimi. Sai palju nalja ning pole kahtlustki, et selle hooaja võistlejad on väga võitlushimulised ning särtsakad.

Naabritel on sel aastal üksainus lihtne ülesanne – ehitada endale unelmate kodu ja teha seda paremini kui nende naabrid! Auhinnaks on korteri sissemaks ja kogu sisustus, mis hooaja jooksul korterisse jõudis. Kokku on auhinna väärtus ligi 30 000 eurot.