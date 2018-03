Intensiivravis viibiva Signe Lahteini juurde ei lasta veel ka lähedasi

«Kodutunde» produtsent tõdes, et raskes seisundis Signet pole tal õnnestunud külastada, sest gripi tõttu on haigla karantiinis.

Tartu Ülikooli kliinikumi avalikkussuhete direktor Kristi Tael kinnitas, et külastuspiirang on haiglas tõepoolest. Haigestumise vähenedes külastuspiirang tühistatakse ning sellest antakse avalikkusele teada.

See tähendab, et ka lähedased pole saanud üldintensiivravi osakonnas olevat Signet külastada. «Külastuspiirang on külastuspiirang, ka lähedastele,» sõnas Tael, kui Elu24 uuris, kas tõepoolest ei lasta naisele ligi ka lähedasi.

«Kallid sõbrad, kes te tunnete muret kuidas Signel läheb - vastan teile kõigile ühiselt siia. Kirju ja sõnumeid Signe kohta on sadu.Ma vabandan, et ei suuda kõigile personaalselt vastata. Signe on endiselt raskes seisundis haiglas ja hetkel muutusi ei ole. Tema paranemine on praegu arstide ja Jumalate kätes! Head soovid ja palved teele,» kirjutas telesaate produtsent Kristi Nilov Facebookis.