Video: arheoloogid leidsid «tühjast» sarkofaagist muumiajäänused

BBC teatel seisis see sarkofaag umbes 150 aastat ülikooli muuseumis, kus seda ei avatud ega uuritud, kuid möödunud aastal hakkas see arheoloogidele huvi pakkuma.

Arheoloog Jamie Fraseri sõnul avas ta koos kolleegidega sarkofaagi möödunud aasta lõpul, leides eest kannatada saanud muumia, kes arvatavalt langes sajandeid tagasi hauaröövlite ohvriks.

Austraalia Sydney ülikoolis leiti sarkofaagist muumiajäänused FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«See oli erakorraline leid, sest sarkofaag oli kaua aega Sydney ülikooli muuseumi laos. Ma ei ole kunagi Egiptuses väljakaevamistel käinud ega muumiat leidnud, kuid see leid on midagi sarnast,» lausus Fraser.

Nimetatud sarkofaag jõudis Sydney ülikooli 1860. aastatel kui seal asutati muuseum ning sellega koos olnud dokumentide kohaselt oli sarkofaag tühi.

Fraser lisas, et egüptoloogid ja arheoloogid on uurinud mitut teist selles muuseumis olevat sarkofaagi, kuid kuna nimetatud sarkofaagi kohta oli dokumendil «tühi», siis seda ei uuritud.

Sydney ülikoolis leiti sarkofaagist muumiajäänused. Pildil sarkofaagi kaas FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Sydney ülikooli eksperdid üritavad neile teadaolevate andmete põhjal teha kindlaks, kes selles sarkofaagis on, kuid see on keeruline, sest alles on umbes kümme protsenti luudest.

Sarkofaagil olevad hieroglüüfid viitavad, et see sarkofaag pärineb umbes 600. aastast eKr ja see sarkofaag tehti Mer-Neith-it-esi jaoks, kes oli preestritar.

Austraalia Sydney ülikoolis leiti sarkofaagist muumiajäänused FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Kompuutertomograafiuuring näitas, et sarkofaagis on mitmeid luid, linased riideribad, millesse surnukeha mähiti, balsameerimisainete jäänuseid ja matmislinast pärit 7000 ilukivi. Oletatakse, et sarkofaagi pandud väärisasjad viisid hauaröövlid kaasa.

Fraser loodab, et süsinikuuring annab sarkofaagis olnud inimese enamvähem täpse surmaaja. Kui see klapib nende pakutud ajaga, 600. aasta eKr, siis on kindlasti tegemist preestrinna Mer-Neith-it-esiga.

Austraalia eksperdid lisasid, et tavaliselt tehakse ulatuslikke uuringuid täiuslikele ja hästi säilinud muumiatele, kuid neil oli ainulaadne võimalus teha samasugune uuring osalisele muumiale.

Sydney ülikooli arheoloogide leidu kinnitas Macquarie ülikooli arheoloog John Magnussen, kes sai võimaluse seda sarkofaagi samuti uurida.