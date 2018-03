Madeline McCanni otsingutele on kulutatud 11 miljonit naela, Briti politsei sai otsingute jätkamiseks lisaraha

Briti siseministeeriumi andmetel on kadunuks jäänud tüdruku otsingutele kulutatud 11 miljonit naela, kuid uute andmete ilmsikstuleku tõttu sai politsei lisaraha, et lapse saatuse väljaselgitamine saaks jätkuda, teatab Daily Mail.

«Politsei esitas meile avalduse lisaraha saamiseks teatega, et nendeni on jõudnud McCanni kadumisega seoses uus ja tähtis informatsioon. Neile eraldati otsingute jätkumiseks vajalik summa,» teatas siseministeeriumi esindaja, kes ei täpsustanud summa suurust.

Kadunud tüdruku vanemad Kate ja Gerry McCann teatasid oma esindaja Clarence Mitchelli vahendusel, et nad on siseministeeriumile ja politseile uurigute jätkamise eest tänulikud.

«Vanemad on tänulikud, et Briti politsei saab tänu lisarahale nende tütre kadumise uurimist jätkata. Nad loodavad, et saavad lõpuks teada, mis Madeleine’iga juhtus,» lausus esindaja meediale.

Vanemad on mitmel korral sotsiaalmeedias tänanud neid, kes on nende tütre otsinguid läbi viinud ja neile kaasa aidanud.

«Meie jaoks on kõige raskem teadmatus, tahame lihtsalt vastust, kas meie tütar on elus või surnud. Kui surnud, siis saame rahu, kuid kui elus, siis ootame teda koju tagasi,» teatasid vanemad mõni aeg tagasi Facebookis.

Aastate jooksul on nii Briti kui Portugali politsei saanud tüdruku nägemise kohta sadu vihjeid ning üle on kuulatud rohkem kui 600 inimest, kuid seni ei ole leitud isikut, keda saaks lapseröövis kahtlustada, süüdistada ja kohtu alla anda.

Portugali endine politseuurija Concalo Amaral on veendunud, et Madeleine’iga juhtus õnnetus, mida vanematel on õnnestunud edukalt varjata. Nad matsid lapse kuhugi ja juhtisid politsei valejälgedele. Amaral avaldas 2015. aastal raamatu «The Truth of the Lie» (Tõde vale kohta), milles ta seda teemat lahkab.