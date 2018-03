Popikoon Prince'i organismist leiti hullumeelne kogus fentanüüli

Popstaar Prince'i toksikoloogiline ekspertiis on jõudnud Associated Pressi valdusesse, millest tuli ilmsiks, et 57-aastasena surnud muusiku organismis oli väga suurel määral fentanüüli.

Konfidentsiaalne raport avalikustab ka, kui palju fentanüüli täpselt popstaari verest leiti. Seetõttu kinnitavad eksperdid, kes pole Prince'i surma uurimisega seotud, et just fentanüül tappis ta.

Associated Pressi valdusesse sattunud raporti andmetel oli fentanüüli kontsentratsioon Prince'i veres 67,8 mikrogrammi liitri kohta. Raportis seletatakse, et fentanüülist tingitud surmajuhtumeid on tõestatud ka inimeste puhul, kelle veres on narkootikumi kontsentratsioon ulatunud 3-58 mikrogrammini liitri kohta.