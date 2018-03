«NCIS: Los Angeles» staar Daniela Ruah on Eurovisiooni lauluvõistluse õhtujuht

Sotsiaalmeedias on juba kommenteeritud, et kas 34-aastane Ruah teeb Eurovisioonil viiteid oma kuulsaimale telerollile või astubki pealtvaatajate ette Kensi Blyena ning toob ka oma kaasnäitlejad Chris O’ Donneli (Callen), LL Cool J (Sam Hanna), Eric Christian Olseni (Marty Deeks) ja Linda Hunti (Hetty Lange) lavale.

45-aastane Catarina Furtado on Portugali telesaatejuht, näitlejanna ja ÜRO rahvastikufondi (UNFPA) heatahte saadik. Ta karjäär sai televisioonis alguse 1990. aastatel ning ta on astunud üles kas filmides. Ta sai tuntuks Portugali kõige populaarsema muusikasaate juhina, hiljem on ta juhtinud mitmeid tõsielusarju, kaasa arvatud menukat aardeotsimise sarja. See võeti üles Portugali väikelinnades, kuhu autoga juurdepääs oli raskendatud ja Catarina saabus neisse paikadesse helikopteriga.