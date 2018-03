Kanadas ülbuse tõttu vallandatud kelner: käitusin nagu prantslane

Rey teatel käitus ta kelnerina just nii, nagu prantsuse kelnerid ja prantslased üldse käituvad, selline käitumine on osa prantsuse kultuurist, teatab The Guardian.

Prantslane kaebas oma vallandamise Briti Columbia inimõiguste kohtusse, kuna ta käitus nagu tõeline prantslane ja seda ei saa talle pahaks panna.

Firma Cara Operations, millele Vancouveri restoran kuulub, esindajate teatel jättis prantslasest kelneri ülbus nende klientidele väga halva mulje ja see kahjustas nende söögikoha mainet.

Esindajad lisasid, et kelnerile tehti mitu suulist ja kirjalikku märkust, kuid ta ei parandanud oma käitumist.

Rey teatel on prantslased kanadalastega võrreldes otsekohesemad ja ei räägi ümbernurga juttu.

Prantslase sõnul ei osata Kanadas tema ausust, otsekohesust ja professionaalsust hinnata, samas ta kodumaal, Prantsusmaal tal selliseid probleeme ei tekkinud.

Vancouveri restoran teatas lõpuks, et prantslase tööoskustele ei ole neil midagi ette heita, küll aga seda, et prantslaslik suhtumine Kanadas ei sobi, sest klient on kuningas, mitte kelner.

