Maailma esimene kosmonaut Juri Gagarin kaotas 50 aastat tagasi treeninglennul elu

Gagarin sai pärast edukat kosmoselendu nii raketi kui lennukiga lendamise keelu, kuid see tühistati 1968. aastal.

Gagarinist sai taas katselendur, kuid see võttis talt elu. Siiani ei ole kuulsa kosmonaudi hukkumise asjaolud täiesti selged, kuid ametliku uurimise kohaselt kaotas MiG-15 pärast ühte manöövrit juhitavuse. Algselt oletati, et Gagarin tegi ootamatu manöövri, et mitte põrgata kokku kas linnu või ilmavaatlusõhupalliga.