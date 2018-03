Saagim eesti naisnäitlejate ahistamisest: seda on kindlasti, aga keegi ei julge veel öelda fuck off

Õhtulehe loovjuhi sõnul esineb eesti naisnäitlejate suunas kindlasti ahistamis, kuid meie naised ei julge veel meestele öelda fuck off! Ent naine lisab, et pikalt saatmise aeg pole kaugel.

Maailma on vapustanud nii Weinsteini seksuaalne ahistamine kui ka soomalse Aku Louhismiesi ebatavalised ja kohati grotesksed töövõtted. Nimelt süüdistavad mitmeid näitlejannad Soome tipprežissöör Louhimies'i oma võimu kuritarvitamises ning eriskummalises käitumises võtteplatsil: Soome näitlejanna Pihla Viitala avalikustas, et filmi «Käsk» võtetel oli mees naist näkku löönud, et tema põsed punetaksid. Lisaks olevat mees sundinud naist sööma ka toitu, mille too oli äsja välja oksendanud.