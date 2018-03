Vanemad: me ei ütle lapsele, mis soost ta on

Naissoost tegelane Liis on rase ja tema abistav kaasa kannab võltskõhtu, et kogeda seda sama, mida naine. Iga kord kui naine kaalust juurde võtab, lisab ka mees enda võltskõhule kaalu juurde.

Paarike arutab, kuidas nad last sooneutraalset kasvatama hakkavad, lubades, et enne kui laps 18 saab, ei ütle nad kellelegi, mis soost laps on. Ema pakkus välja, et seda ei öelda vist ka lapsele endale.