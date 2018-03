Juulis toimub Tallinnas muusika- ja elustiilifestival Sweet Spot

«Sweet spot» tähendab muusikaterminoloogias kohta, kus heli on kõige parem - kohta, mis on just ideaalne muusika kuulamiseks. 27. ja 28. juulil on selleks kohaks Kultuurikatla park ja selle ümbruskond. Festivali lavadel astuvad üles maailma tippklassi artistid ning armastatud Eesti esinejad, kõhtu täidavad parimad kohalikud restoranid ning visuaalse naudingu saamiseks on kaasatud põnevad kunstnikud ja andekad artistid. Kahtlemata annab oma panuse ka festivaliala paiknemine merekaldal ning samas lisab mugavust aspekt, et sündmus toimub Tallinna kesklinna vahetus läheduses.