Näitleja Kersti Heinloo ei soovi enda last vaktsineerida: tundub absurdne toppida kehasse asju, mis võib-olla ei peaks seal olema

Kunagi ammu öeldi, et vaktsineerimine toob endaga kaasa autismi tekke, aga see on praeguseks juba mitmete teadlaste poolt ümber lükatud.

Aga sellele vaatamata muretsevad inimesed, tavaliselt ka põhjusega, mida erinevad rohud võivad nii neile kui nende hoolealustele põhjustada, sest vastunähud võivad tekkida ootamatult.

Üks nendest inimestest on ka looduslähedane inimene ja aastal 2014 parimaks naisnäitlejaks valitud Kersti Heinloo. «Jah, tarbin küll näiteks pakendatud tooteid, aga tundub absurdne toppida kehasse asju, mis võib-olla ei peaks seal olema,» ütles ta Delfile. Heinloo vaktsineeris enda esimese lapse, kuid teisega ei soovi seda teha.

Elu24 küsis kommentaari ka Terviseametist, kus küsimustele vastas nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova. «Vaktsineerimise puhul mängib suurimat rolli eelkõige ühiskonna üldine hoiak ning inimese enda arusaam vaktsineerimise vajalikkusest. Viimast mõjutab aga praegune rahulik epidemioloogiline olukord, mis on saavutatud just tänu vaktsineerimisele. Unustatakse, et näiteks poliomüeliidivaba on Eesti olnud viimased 50 aastat just tänu vaktsineerimisele, et difteeriat ei ole Eestis registreeritud alates 2001. aastast, ei ole ammu esinenud ka leetrite puhanguid,» sõnas ta.

Kuigi nakkushaigused ei ole vaatamata vaktsineerimistele siiski täielikult kadunud, tuleks meeles pidada, et need on kardinaalselt vähenenud.