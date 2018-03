Marta Laan ja Valter Soosalu on salaja abiellunud?

Tähelepanelikud televaatajad ja fännid on juba varasemalt märganud mitmel esinemisel ning fotol Valteri sõrmes ehet, mida võiks pidada abielusõrmuseks. Eeldatavalt näitlejatööst tingituna, kannab Marta igapäevaselt vähe püsivaid ehteid, siiski on teravamad silmad märganud sarnase kujundusega sõrmust tihti ka tema sõrmes. Eilsel EFTA galal jäädi esmakordselt pildile üheskoos sarnast ehet kandes. Kuigi noored on oma suhte detailide osas jäänud napisõnaliseks, on teada, et elatakse juba mõnda aega koos ning tegemist on tõepoolest kauni ning harmoonilise paariga.