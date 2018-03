Video: lameda Maa teooriat tõendada üritav ameeriklane sai raketikatsel seljavigastuse

61-aastane «Mad» Mike Hughes, kes tavaelus töötab limusiinijuhina, lendas 24. märtsil oma raketiga California kaguosas Mojave kõrbes Amboy küla lähedal 540 meetri kõrgusele kiirusega 560 kilomeetrit tunnis, teatab The Sun.

«Mad» Mike Hughesi raketikatsetus FOTO: Matt Hartman/AP/Scanpix

Mees tegi enne raketi allakukkumist esimese langevarju lahti, üritades raketi hoogu vähendada, kuid rakett liikus ikkagi liiga kiiresti maapinna suunas. Paarkümmend meetrit enne maapinda tegi ta ka teise langevarju lahti, kuid liiga hilja, sest rakett koos temaga langes maapinnale ning Hughes sai lülisamba vigastuse.

«Mad» Mike Hughes FOTO: Matt Hartman/AP/Scanpix

Mehe rakett, mis töötab auruga, murdus maapinda tabades kaheks tükiks, ninaosa eraldus ülejäänud raketist.

Sündmuskohale kutsutud parameedikud kinnitasid, et uljaspea selg sai vigastada, kuid mees ise oli oma katse üle rõõmus.

«Kas ma olen rõõmus, et selle ette võtsin? Loomulikult olen. Tundsin, et see katse ei saa täiesti halvasti minna ja ei läinudki. Ma ei saa küll mõni aeg seljavigastuse tõttu liikuda, kuid kõik ei ole täiesti halvasti,» lausus ameeriklane.

Hughes lisas, et ta pooldab lameda Maa teooriat ning kuna teda on nimetatud hulluks ja ka araks, siis ta otsustas näidata oma raketikatsega, et tal on õigus.

«Minu rakett ei ole just kõige ohutum, see võib mind tappa mitmel viisil, kuid ma tahan tõestada lameda Maa teooriat,» teatas ameeriklane.

Mees plaanis oma raketiga lennata juba möödunud aasta novembris, kuid siis jäi see katse logistika- ja tehnikaprobleemide ning lennuloa puudumise tõttu katki.

«Mad» Mike Hughes ja tema rakett FOTO: Waldo Stakes/AP/Scanpix

Hughes muutis stardipunktiks oma mobiilse kodu, mis on mereveokonteiner, pannes raketi sellele paigutatud rambile.

«Mad» Mike Hughesi rakett FOTO: Waldo Stakes/AP/Scanpix

Sotsiaalmeedias arvati, et nüüdne katse enam-vähem õnnestus, kuid kuna tuul oli tugev, siis kaotas rakett ettenähtust rohkem auru ja langes kiiremini alla.

Hughes ei saanud luba teha raketikatsetust riigimaal, kuid ta sai loa teha seda eramaal, mis kuulub ärimehele Albert Okurale.

Raketikatsetust vaadelnud Okura sõnul kestis Hughesi lend 3–4 minutit.

Hughes on mitmel korral olnud sotsiaalmeedias naerualune, kuna ta üritab enda ehitatud viletsa raketiga tõestada, et Maa on lame nagu taldrik.

«Ma usun, et Maa on lame, nähes välja nagu frisbee-taldrik. Kuna ma ei ole oma silmaga näinud, et Maa on lame, siis ma üritan seda tõestada raketikatsetustega,» lausus ameeriklane kritiseerijatele.

«Mad» Mike Hughes FOTO: James Quigg/AP/Scanpix

Lameda Maa teoreetikute arvates ei ole meie planeet ümmargune, vaid lame ning ümar Maa on globaalne vandenõu, millega eksitatakse inimkonda. Päike ja Kuu liiguvad tasapinnalise Maa kohal, Maa keskpunkt on põjapoolus ja perifeeria on Antarktika.