Noorkirjanik Chris Kala: Instagram on kui nutiajastu pornotööstus

«Sa oled ilus naine! Sul on väga hea figuur! Sa armastad oma keha ja sul on julgus seda teistele näidata - palju õnne! TÕSISELT!!! Palju õnne, et oled suutnud enda füüsilise templi eest hoolt kanda. Sa väärid kiitust, sest tänases kiiresti arenevas ühiskonnas, kus igapäevased erinevad QUICK FIX süstid on kõikide unistus, oled Sa suutnud olla tubli ja järjepidev,» kirjutab Kala.