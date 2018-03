Ulmefilmi kangelaseks olnud NASA teadlane: inimkond saab tulnukatega kontakti 2100. aastaks

Kaader filmist «Contact». Pildil Jodie Foster FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Maavälise elu otsingutega tegelev 74-aastane Tarter esines möödunud nädalalõpul Floridas Orlandos tehnoloogiakonverentsil Technology’s Cross Cultural Management, kus sõnas, et inimkond saab maavälise eluga kontakti 2100. aastaks, teatab Daily Mail.

Jill Tarter FOTO: HO/AFP/Scanpix

Tarterit tuntakse sellest, et ta kuulus teadlastemeeskonda, kes olid Californiasse ja veel mitmesse teise kohta maailmas paigutatud rea võimsate teleskoopide programmi taga, mille abil uuritakse kosmost, kuid otsitakse ka märke meie süsteemis kui väljapool seda leiduda võiva elu kohta.

Teleskoobid USAs Põhja-Californias FOTO: HO/Reuters/Scanpix

74-aastane Tarter juhib NASA maavälise elu otsingute programmi, olles tulnukateemaga tegelenud peaaegu kogu oma teadlasekarjääri.

«Olen veendunud, et selle sajandi lõpuks on meil kindel tõend, et lisaks meie planeedile on universumis veel elu,» teatas teadlane oma kõnes « A Cosmic Perspective: Searching for Aliens, Finding Ourselves» (Kosmiline perspektiiv: otsides tulnukaid, leides iseennast).

Hoolimata aastakümnete pikkustest kosmoseuuringutest ei ole seni veel kindlaid märke maavälise elu kohta.

«Meie Linnutee galaktikas asuva umbes 400 miljardi tähe seas on Päike vaid üks tähtedest. Meie Linnutee galaktika on umbes 200 miljardi nähtava galaktika seas vaid üks. Me saame oma maavälise elu otsingut kitsendada, kui keskendume teistel planeetidel ja nende kuudel ainult biomarkeritele, mitte aga tervetele elusorganismidele,» teatas Tarter.

Linnutee. Pilt on illustratiivne. FOTO: AFP / Scanpix

Teadlane lisas, et esmalt tuleb korralikult uurida meie süsteemi plaaneete ja nende kuid ning ta on kindel, et üsna pea leitakse biomarkerid. Mis aga puudutab eksoplaneete, siis neil tuleb otsida biomarkeritele viitavat atmosfäärist.

«Oleme 21. sajandi alguses, mil toimub kiire areng nii teaduses kui tehnikas. Meie tehnika areng võib kaasa tuua selle, et suudame teistel planeetidel teha kindlaks tehnoloogiad, mida kasutavad sealsed intelligentsed olendid,» jätkas teadlane.

1997. aasta film «Contact» on ulmeteadusdraama, mille režissöör on Robert Zemeckis ja mis põhineb astronoomist kirjaniku Carl Sagani 1985. aasta samanimelisel romaanil.

Filmi «Contact» rekaamplakat FOTO: wikipedia.org

Jodie Foster kehastab selles linateoses kosmoseteadlast Eleanor Arrowayd, kes leiab tõendeid maavälise elu kohta ja kes saab ülesande esimesena maavälisega kontakti astuda.

Jodie Foster filmis «Contact» FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Lisaks Fosterile mängivad selles filmis Matthew McConaughey, James Woods, Tom Skerrit ja Angela Basset.