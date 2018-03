Meghan Markle’i isa ja ema said pulmakutse

73-aastane Thomas Markle Sr ei ole tütre peatset abiellumist Briti kuninglikku perre soovinud kommenteerida, küll on teinud seda Meghani poolõde Samantha Markle ja poolvend Thomas Markle Jr, teatab news.com.au.

Makle’ite peresõber sõnas, et kuigi isa oma rõõmu avalikult ei näita, on ta väga rõõmus, et sai tütre pulma kutse.