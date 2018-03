Pornotäht Stormy Daniels: sain parklas ähvarduse, et kui ma Trumpi rahule ei jäta, siis minuga juhtub midagi

Daniels kinnitas kanali CBS saatejuhile Anderson Cooperile, et tal oli 2006. aastal Trumpiga seksisuhe, samas ta avalikustas, et 2011. aastal tulid Las Vegase parklas tema juurde mehed, kes teda füüsilise vägivallaga ähvardasid, teatab The Guardian.

Stormy Daniels ja saatejuht Anderson Cooper FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Danielsi teatel sai tema ja Trumpi suhe alguse 2006. aasta juunis Tahoe järv golfiturniiril, kus ta tulevasele presidendile silma jäi.

Trump kutsus naise oma hotellituppa ja siis sai Clifford aru, mida mees temalt tahtis, kuid siis oli juba liiga hilja taganeda.

«Sõnasin endale, et ise sattusid halba olukorda ja halbu asju juhtub, sul tuleb see nüüd ära taluda,» sõnas pornostaar.

Daniels kinnitas intervjuus, et Trump ei olnud seksikas mees ja ta ei tahtnud temaga seksida, kuid ta ei ölenud ka ei, sest ta ei näinud end ohvrina.

«Ma läksin mänguga kaasa ja ei keeldunud seksist, sest ma ei ole ohver, vaid tegin kõike vabatahtlikult,» teatas naine.

Danielsi teatel rääkis Trump seksimise ajal pidevalt, eelkõige iseendast, kuid enne seksi näitas talle ka temast kirjutatud artikleid.

Stormy Daniels ja Donald Trump FOTO: Ethan Miller/AFP/Scanpix

Naise sõnul meeldisid Trumpile seksimängud ja ta tegigi, mida trump palus. Ta tõmbas mehel püksid alla, et ta saaks ajalahega talle tagumiku pihta lüüa.

Danielsi sõnul tegi Trump talle komplimente nii ta intelligentsuse kui ilu kohta.

«Oled minu silmis eriline, kuna meenutad minu tütart Ivankat. Sa meeldid mulle, kuna oled seksiskas, nutikas ja kena,» olevat Trump Danielsi teatel talle komplimendi teinud.

Stormy Daniels. FOTO: Ethan Miller/AFP/Scanpix

Pornostaari sõnul seksis ta Trumpiga tegelikult vaid ühe korra, see leidsi aset Tahoe järve golfiturniiril. Naine kohtus Trumpiga ka hiljem, kuid ta ei olnud nõus enam seksima.

Danielsi teatel jätkas ta Trumpiga salakohtumisi, kuna mees oli lubanud talle, et pääseb tõsielusarja «The Apprentice» (Mantlipärija) võistlejaks, kuid seda ei juhtunud.

Daniels sõnas eile USAs eetris olnud saates, et 2011. aastal tahtis ta oma suhte Trumpiga paljastada ja info kõmuväljaannetele müüa, kuid ta hakkas saama ähvardusi.

Stormy Daniels ja saatejuht Anderson Cooper FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

«Olin 2011. aastal Las Vegases parklas koos oma väikese tütrega, olles minemas fintness treeningule. Üks mees tuli minu juurde ja teatas, et ma pean Trumpi rahule jätma. Mees vaatas siis mu tütart ja sõnas: «Ilus väike tüdruk, küll oleks kahju, kui ta emaga midagi juhtuks»,» meenutas pornostaar.

Danielsi sõnul ehmus ta sellest ähvardusest, ta värises ja tal oli raskusi ta süles olnud lapse kandmisega.

Daniels teatas «60 Minutes» intervjuus, et tema juhtum ei ole järjekordne ahistamisvastane #metoo lugu, vaid tema eesmärgiks on tõde pinnale tuua ja näidata, milline mees on Donald Trump tegelikult.

Donald Trump ja Stormy Daniels FOTO: Mandel Ngan/AFP/Scanpix