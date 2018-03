Omapärane üleskutse: raskes seisundis Signe Lahteinale saadeti meditatsiooni teel tervist

«Kõik kindlasti teavad Kodutunde saadet, mis on pühendatud Eesti perede abistamiseks, kes on jäänud elu hammasrataste vahele. Sellele saatele, kui ka inimeste abistamisele, on palju kaasa aidanud antud saate saatejuht Signe Lahtein,» algab meditatsioonile üleskutsuv postitus.

«Kahjuks juhtus temaga neljapäeva õhtul ränk avarii ning ta praegu võitleb Tartu haiglas oma elu eest. Mind puudutas see lugu väga, kuna antud inimene on panustanud teiste abistamiseks niivõrd palju ning nüüd vajab tema meie abi,» jätkus postitus.

Seejärel kutsuti kõiki ühismeditatsioonile, kus saadeti Signele tervendust, et ta saaks paraneda kiiremini ning tuleks raskest olukorrast välja. «Vahel vajatakse ka meie abi ja mida rohkem meid on, seda võimsam on energia ja meie palve jõud!»

Üritusest võttis osa mitusada inimest, kes kõik suunasid oma head mõtted Signe paranemise poole. Loe täisikka Facebooki postitust SIIT!

On selge, et Signe Lahtein on jätnud eestimaalastesse sooja tunde ning inimesed on murest murtud. Postituse alla kirjutasid paljud inimesed ka oma häid mõtteid:

«Süütasin küünlad ja vaatan «Kodutunde» saadet ja pisarad voolavad. Tule tagasi, kallis Signe!» kirjutas üks kommentaator.

« Ilusat ärkamist, paranemist. Sa saad hakkama! Meie usume sinusse!» kirjutas teine.

Signe Lahtein sattus raskesse avariisse neljapäeva hilisõhtul Tallinna-Tartu maanteel, kus tema juhitud sõiduauto põrkas kokku veokiga. Päästjatel tuli naine autost välja lõigata ning ta viidi raskes seisundis Tartu haiglasse.

«Kodutunde» produtsent Kristi Nilov kirjutas pühapäeval Facebookis, et Signe Lahtein on endiselt raskes seisundis haiglas ning hetkel naise olukorras muutusi ei ole.