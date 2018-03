Pildid ja video: oranž lumi muutis Ida-Euroopa Marsiks

Marsisarnaseid maastikke oli näha nii Ukraina, Venemaa, Bulgaaria kui Rumeenia mäepiirkondades, teatab The Guardian.

Meteoroloogide teatel värvus Ida-Euroopa lumi liiva, tolmu ja õietolmu segust oranžiks ning see fenomen, milles Sahara liiv jõuab põhjapoole, leiab aset umbes iga viie aasta tagant.

«Sahara liiavtormi liiv satub atmosfääri ülesmistesse kihtidesse, kus see seguneb veel mitmesuguste osadega. NASA praegused satelliitpildid näitavad, et üle Vahemere on seni liikumas suured liiva ja tolmupilved,» sõnas briti meteoroloog Steven Keates.