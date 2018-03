Piilu sisse! Maestro Eri Klasi lesk Ariel pani ühise kodu kalli raha eest müüki

Kuulutuse kohaselt on tegu ainulaadse koduga Kadriorus. «Kõrgete lagede, esindusliku ruumilahenduse ja hinnalise siseviimistlusega korter paikneb väärikas juugendelamus Kesklinna ja Kadrioru piiril,» seisab kuultuses.

Lisaks mainitakse ka, et tegu on väga heas seisukorras oleva korteriga. Kujundus järgib ajaloolise hoone arhitektuurset stiili – köögi/elutoa ja salongi/elutoa vahelised, kahele poole avanevad kõrged uksed on juugendlikult voogava dekooriga ning korteri lagesid kaunistab stukkdekoor ja rosetid.