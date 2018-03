Kas Eesti oma Justin Bieber!? Ehk kes on superstaarisaate favoriit Jaagup Tuisk?

Jaagup Tuisk on muusikaga tegelenud lapsest saati. Ta on laulmist õppinud Kaari Sillamaa muusikaliteatris.Täna mängib Jaagup ka klaverit, kitarri, trumme, basskitarri ja ukulelet.

Jaagupi iidoliteks on Ed Sheeran ja Charlie Puth – viimase lugudest on Jaagup teinud YouTube'i ka ülimenukaid eestikeelseid kavereid:

«Armastan muusikat, esinemist, sest see annab mulle vabaduse ning võimaluse ennast väljendada. Usun, et mul on potentsiaali» ütleb Jaagup TV3le «Kirjutan ise lugusid, salvestan ja mängin need sisse oma kodustuudios. Juhendan oma muusikavideovõtteid ning monteerin need ka ise. Mängin mitmeid pille, olen töökas ja julge esineja. Naudin muusikat!» täpsustab noormees.