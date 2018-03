Need säravad noormehed kandideerivad täna superstaarisaate finaali

Jüri-Saimon Kuusemets (20) Tartust:

4-aastaselt lauluringis muusikuteed alustanud Tartu Ülikooli riigiteaduste tudeng Jüri-Saimonoskab lisaks laulmisele mängida tšellot ja klaverit, käib jõusaalis ning on kogu elu tegelenud jalgpalliga. Mängida oskab ta klaverit ja tšellot. Eeskujude nimekiri on tal pikk: JüriPootsmann, Tommy Cash, Whogaux, Charlie Puth, Michael Buble, Post Malone, Justin Bieber, Martin Garrix, Ed Sheeran, Avicii, The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar, DJ Khaled, ChrisBrown ja Conor Maynard.

"Arvan, et lisaks heale lauluhäälele on minu tugevaks tõmbenumbriks lavaline karisma. Ma armastan tähelepanu ja muusikat, seega võin kindlalt väita, et saade sobib mulle kui rusikas silmaauku. Olen lavadel üles kasvanud ning tean, et sinna ka kuulun. Ma ei karda katsetada uusi asju, seega igavaks ma juba kohe kindlasti ei jää. Samuti kavatsen saate jooksul kõikide Eesti neidude südamed vallutada."

Kaarel Orumägi (22) Türilt:

Oma noore elu jooksul on laulmise kõrval lavastaja ning teatrikunstnikuna tegutsev Kaarel suutnud saavutada väga palju: noormees juhib Türil enda loodud Üle-Eestilist Noorte Muusikaliteatrit, millel täitub peatselt juba 5 tegutsemisaastat. 3-aastasest peale laulmisega erinevates koorides, stuudiotes ja eraõpetajate juures tegelenud Kaarel mängib klaverit ning imetleb Sia, Sam Smithi, Beyoncé talenti.

"Ma unistan suurelt ja teen kõik, et need unistused täituksid. Kui ma midagi üldse teen, siis alati 100% energiaga ja ma ei lõpeta enne kui kõik on perfektne. Olen laulmise ja laulukirjutamisega tegelenud juba väga kaua, aga pole enda jaoks seda ühte ja õiget stiili ning imagot leidnud. Ehk aitab see saade mul jõuda arusaamani, et kuidas edaspidi muusika minu ellu sobib."

Mait Mikussaar (19) Järvamaalt:

3-aastasest peale laulnud Mait mängib trumme ja kitarri ning õpib Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Vaatamata sellele, et noormehe elu on teda toonud pealinna, peab ta end siiski maainimeseks, kes on väga lähedane oma perega. Tema suurimaks eeskujuks on Michael Buble. Mait tunneb, et musikaalsus on tal veres.

"Ma ei oota oma elult muud, kui olla osa Eesti muusikamaailmast. Tunnen, et suudaksin oma häälega võluda paljusid ja oleksin hea meelega tükike meie muusikute perest. Mul on hääl, mis on suuteline tegema suuri tegusid ja laulda erinevaid muusikastiile. Teiseks olen ma inimesena lavale loodud ja olen väga püüdlik oma unistusi täitma."

Rauno Gutman (16) Turbast:

Kitarri mängiv Rauno kooli ja töö asemel otsustanud pühendada end täielikult laulmisele, tantsimisele ja näitlemisele. Laulmisega on ta tegelenud päris pisikesest peale ning lavakogemustki on tal juba üksjagu. Noormees on asunud oma talenti näitama ka sotsiaalmeedias, avaldades kavereid, ning pürgib sihikindlalt oma unustuse poole. Tema eeskujudeks on Karl-Erik Taukar ja Niall Horan.