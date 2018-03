Eesti parimaks kostüümikunstnikuks pärjatud Jaanus Vahtra: ma olen mingis mõttes outsaider

Ma olen mingis mõttes outsaider ja võibolla seda päris filmi kostüümikuntsnikuks olemist ei oska kirjeldada, aga niipalju kui olen filme teinud, on kogemus olnud rikastav ja mõnus. Eesti filmide meeskonnad on üsna väikesed, sellised intiimsed.

See annab sulle võimaluse dialoogiks nii režissööri, operaatori kui näitlejatega. Suuremate ja nö välismaiste produktsioonidega seda tihti teha ei saa. Seal teed oma kitsast rida. Noorena korra proovisin. No mulle nii ei meeldi.

Jah. Mulle meeldib jätta sildu erinevate ajastute vahele. See loob põnevat segadust. Ühest küljest on ajastu, aga miski karakterite juures on hoopis tuttavam.

No Imbi ja Ärni olid imelised. Klaara. Sepa Tomm muidugi ka. Kui ma talle esimest korda helistasin, et tahaks teda proovi, siis ta ei saanud aru, mis kuradi amet see mul selline on. Rätsep ei ole, kostümeerija samuti mitte-kuigi hääl on selline tüdruku oma- ja tahan talle proovida lihtsalt teiste vanu riideid selga-selline tõrrese häälega mees, kes üsna kiiresti ja lahkelt jagas minuga infot, mitu korda ta kinni istunud on. Ma päris kartsin temaga esimest kohtumist. Aga tegelikult oli keerulise saatusega ja suure südamega mees ning kaadris uskumatult orgaaniline.