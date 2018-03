Parim filminäitleja Tõnu Kark: kui saaksin anda auhinna kellele tahes, annaksin selle iseendale

Näitleja Tõnu Kargi kogemus näitlejana on tema sõnul juba piisavalt pikaajaline, et olla iseenda parim kriitik. «Ma saan aru, mis ma valesti teen ja millest puudus on. Kogemus on juba selline - kui oled teinud 65 filmi, enamus neist suured rollid, siis oskad hinnata juba, mis on õige ja mis vale,» rääkis tunnustatud näitleja.