Tesla looja Elon Muski isa sai enda kasutütrega lapse

Miljardnär Elon Musk ei ole teinud saladust faktist, et tal on isaga keeruline läbisaamine. Aga see juhtum on isa ja poja arvatavasti lõplikult vaenujalale ajanud.

MailOnline annab teada, et Elon läks äärmiselt vihale, kui kuulis, et tema isa saab tema kasuõega lapse. Jana Bezuidenhout, kelle ema Heidiga Errol 18 aastat abielus oli, sünnitas lapse kümme kuud tagasi. Poiss sai nimeks Elliot Rush Musk.

Space X ja Tesla rajaja Elon kasvas Janaga üles samas majapidamises, aga kummalisel kombel väidab Errol nüüd, et ta ei mäletagi enam suhet Heidiga. Peale selle sai Errol ka Heidiga kaks last.

Elon Musk. FOTO: JOE SKIPPER/REUTERS

Muskide perekonna teine liiga kinnitab ka Erroli isadust: «Errol tegi Jana rasedaks. Ta on tema poisslapse isa. Aga Erroli oli Janale isa eest.»

«Terve pere oli sellest kuuldes pühaviha täis. See on ka põhjus, miks Elon on Erroli peale vihane. Ta on ainuke isa, keda Jana on kunagi tundnud. Ja nüüd on ta veel ka tema lapse isa.»

Elon on varasemalt pisarsilmi öelnud, et tema isa on kohutav inimene, kes plaanib kurja teha. Ta sõnas «Rolling Stone» ajakirjale: «Mu isal on hästi läbimõeldud plaan kurja teha.»

«Ta plaanib kurja. Ta on teinud peaaegu iga kurja asja, mida sa suudad välja mõelda. See on niivõrd kohutav, et sa ei kujuta ette,» lisas Elon Musk.

Eelmisel nädalal süüdistas Errol enda vanimat poega teda USAs pantvangis hoidmast ja ütles talle, et ta peab suureks kasvama.

Errol rääkis Mail On Sundayle: «Ta peab sellest üle saama. Ma ei hakka talle vastu. Ma lihtsalt ootan, mil ta mõistusele tuleb. Ta käitub nagu ärahellitatud laps.»

Errol kinnitas selles intervjuus, et ta tõesti tegi enda 30-aastase tüdruksõbra rasedaks, aga ei avaldanud perekondlikku sidet.

Kirjeldades enda vastsündinud last, ütles mees: «Muidugi ma armastan teda väga, kuigi ta ei olnud planeeritud. Ma isegi palusin teha DNA-testi, et kindel olla, kas ta on ikka minu. Ma rääkisin enda tütrele Alile oma pojast, sest ma lootsin, et ta on toetav ja saab minust aru. Aga tema ütles, et ma olen hull, peast haige. Ta ütles teistele ja nemad läksid ka segi.»