Telesaatejuht Urmas Vaino: on teemasid, milles tahaksin ise kaasa rääkida

Pärast auhinna võitmist tehtud intervjuus kasutas saatejuht Urmas Vaino võimalust ja ütles, et tema saate eesmärgiks ei ole see, et inimesed jõuaksid saate lõpuks ühisele meelele. «Kui ma seda ütleksin, siis ma oleksin väga-väga naiivne. Täiesti vastupidi. Saate eesmärk on anda inimestele ainest rääkida omavahel,» sõnas Vaino.