Prooviabielu-Helen: nüüd ma saan nüüd aru, mida inimesed raseduse lõpu kohta räägivad

«Ma nüüd saan aru, et lõpp on raske,» ütles Helen. «Väsimus on, liikuda on veidi raskem ja vahel on valud ka.»

Lapse sugu ei olnud küll Heleni jaoks oluline, kuid ta on õnnelik, et tal sünnib tütar. «Minu jaoks ei ole oluline. Peaasi, et lapsega oleks kõik hästi. Minul on … ikka on vahel eelistused olnud, aga kindlat eelistust ei ole olnud,» sõnas ta.

Tütre saamise puhul on hea see, et Helen saab tüdrukule selga panna samas stiilis riided nagu ta ise kannab. «Ma ei hangi lapsele sooneutraalseid riideid. Pigem riided, mida endal on hea vaadata. Ise kannan riideid, mida isiklikult on hea kanda. Laps on siis sama stiiliga. Mulle meeldivad sädelused ja tütrele on neid hea selga panna,» lausus Helen.

Helen sõnas, et lapse sünni tähtpäevaks on määratud 31. mai, aga lisas, et kas laps ka sel päeval sünnib, eks seda ole näha.