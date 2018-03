Eesti ilusaim laps valiti osalema rahvusvahelisel tippmodellide võistlusel

Eesti sai teada sellest sündmusest eelmisel aastal, kui meie riigi esindaja Michell Gulpa tuli koju võiduga ning jõudis järgmisele tasemele oma karjääris. Varsti lisandus Michell saavutuste hulka Teen Miss Estonia 2017 kroon ning rahvusvahelise projekti «IT Girls - Miss Global» grand prix, pärast astus 13-aastane tüdruk erikülalisena Dubai Film Festival'i punasele vaibale ning nüüd kavatseb vallutama Hollywoodi.

Sel aastal valitakse aga juba uut rahvustahelist tippmodelli teismeliste seast ning Eestit esindab World Fashion Top-Model finaalis jägmine kogenud kandidaat Annalisa Kesküla. Annalisa on särav 12aastane neiu Lääne-Virumaalt. Tema suurim kirg on tantsimine, kuna tüdruk kasvas tantsusaalis ema treeningute kõrval. Samuti omab ta rohkem kogemusi ja saavutusi moemaailmas, kui paljud täiskasvanud modellid. Eesti laste modelliagentuuri Star Kids kasvandik pildistas juba L'Officiel ja Multibrend ajakirjadele, astus kõrgmoenädala poodiumile Moskvas ja Peterburis, näitas laste tippbrändide kollektsioone Baltimaade moeshowdel ning võitis riigisiseseid võistlusi Little Miss Estonia 2017 ja L'Officiel Kids Topmodel Estonia 2017.

Kas jõuab alustav staar ka koolis käia? «Ikka. Haridus on samuti oluline. Ma jälgin, et hinded oleksid korras. Kõike on võimalik teha! Hästi õppida, sportida, rännata mööda maailma ja nautida moodi. Kes palju teeb, see palju jõuab!» - tüdruk saab hakkama oma kiire elustiiliga kergesti.

Esimene kogemus Eesti esindajana maailmalaval oli Annalisal edukas. Little Miss Estonia 2017 võit avas uksi Kreekas toimuvale maailma suurimale moe- ja talendivõistlusele Little Miss World 2017, kus kiire finaalinädala tulemuseks päriti Annalisat Little Miss Europe 2017 tiitliga. Neiu arvab, et siis aitas teda kõigepealt sõbrallikus ja Euroopalik blond välimus ning on õnnelik rahvusvahelise osalemise üle: «Kreekas meeldis kõige rohkem suhelda erinevate maade nii poiste kui tüdrukutega. Huvitav on näha nende kultuuri ja käitumist lähedalt. Nii saab ka õppida erinevaid keeli. Kõige raskem oli nädal aega särada. Kuna treeningud olid ikka hommikust-õhtuni ja lõpuks hakkas naeratus ära vajuma. Ja kõige rohkem meeldis mere teemaline finaal, kus ma kandsin moeshowl ägedat vähi kostüümi,» jagas Annalisa emotsioone.