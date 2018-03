Tuuli Roosma: meie lapsed reisivad meiega ka siis, kui nad suured on

«Lapsed sünnivad väga erinevatesse perekondadesse: nad sünnivad alkohoolikutele, sünnivad nendele, kel ei ole laste jaoks üldse aega ja nad sünnivad sinna perekonda, kus karjutakse või kus lastega üldse ei räägiti. Lapsed on kohanemisvõimelised ja keegi neist ikkagi kasvab,» rääkis Tuuli ja lisas, et tema lapsed on sündinud perekonda, kus reisitakse palju.



Naljatledes teatas Tuuli antud intervjuus, et kui lapsed Andres ja Kristjan suureks kasvavad, tuleb neil jätkuvalt vanematega reisida. «Ei, tegelikult on reisimine meie perekonnas siiski vabatahtlik ja me arutame kõik koos läbi ja kui nad peaksid ühel hetkel soovima Eestisse jääda, siis nii on,» selgitab Tuuli tõsisemalt. «Me võtame päev korraga ja ükski reis ei ole meil pikalt ette planeeritud. Lähme siis, kui tekib tunne, aga hetkel uut reisiplaani meie perekonnal ei ole,» avaldab telesaatejuht.



«Meie aasta Iraanis» on Kanal 2 ekraanil pühapäeviti kell 19.35 algusega.