Habarovski kriminaalpolitsei tunnistas, et laipadelt raiuti sõrmejälgede saamiseks käsi

Ta avas koti ja nägi, et selles on palju käsi. Mees kutsus politsei, mille esindajad asusid uurima, kust käed pärinevad.

Habarovski kriminaalpolitsei juht Anatoli Nesterov kinnitas, et möödunud aastal raiuti 410 surnult maha käed, et neilt andmebaasi sõrmejälgi saada, kuid tal puuduvad andmed, kuidas märtsi alguses leitud käed sattusid Habarovski lähedal jões asuvale saarele.

«2017. aastal jõudis meie uurijateni 410 kindlaks tegemata inimese surnukeha. Patoloogid raiusid neilt käed, edastasid need meie krimiuurijatele sõrmejälgede võtmiseks. Siis viidi need käed surnukuuri, kus neid säilitati koos laboritööks vajalike bioloogiliste materjalidega. Me ei tea kindlalt, kas Habarovski lähedale sattunud käed on pärit meilt,» sõnas kriminaalpolitseinik.