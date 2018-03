Murest murtud eestimaalased: Signe, taastu nüüd ometi

Teiste seas on ka mitmeid tuntuid nägusid, kes naisterahvale sel kriitilisel hetkel hea sõnaga toeks on.

Ka Respekti teine liige, Rita Liiver soovib kriitlises seisundis naisele vaid jõudu ja jaksu: «Kui nii paljud head inimesed on mõtetes Signega, siis see jõud jõuab ka temani!»

Ärimees Ain Milleri postitusest õhkub enesekindlust. «Me kõik teame, et ta tuleb välja!» kirjutab mees.

Väga paljud inimesed on võtnud aja maha, et panna kirja kõik head ja südamlikud soovid telesaatejuhile:

«Sa seisad alati teiste heaolu eest. Nüüd loodame meie kõik, et sa saad terveks. Sul on palju toetajaid ja inimesi, kes sinust hoolivad ja armastavad,» paneb televaataja Lilian Olonen teele oma südamlikud soovid.

«Inimene, kes on olnud ingliks paljudele vajab nüüd ise inglite abi! Ma soovin head õnne ja vastupidamist ja loodan väga, et nii head tohtrid kui ka Signe inglid valvavad ja annavad oma parima, et elu ja tervis taastuks,» kirjutab teinegi südamlik televaataja Anne Adams.