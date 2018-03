Londoni kuulsa tapja Rappija-Jacki postkaart leiti politseidokumentide hulgast

Rappija-Jacki seostatakse vähemalt viie prostituudi tapmisega 1888. aastal augustist kuni novembrini, kuid oletatakse, et tal võis ohvreid olla rohkem, teatab mirror.co.uk.

1888. aasta ajalehejoonistus Rappija-Jackist FOTO: akg-images / British Library/akg-images / British Library/Scanpix

Tapetud naistel oli kõri läbi lõigatud, keha avatud ja osa siseelundeid eemaldatud.

Rappija-Jack saatis paar päeva enne viimast tapmist Londoni politseile postkaardi, milles olevas kirjutises ta suurustab oma tapmisoskusega.

«Minu nuga on ikka terav ja oodata on uusi mõrvu,» on kaardil.

Rappija-Jacki käekiri FOTO: Rights Managed/Mary Evans Picture Library/DAVID/Scanpix

Paar päeva pärast seda, kui Ealingis High Streetil asuv politseijaoskond sai selle kaardi, läks Whitechapeli Miller Courtis asuva maja omanik 9. novembril 1888 nõudma iirlannast prostituudilt Mary Kellylt maksmata jäänud üüri, leides eest naise surnukeha.

Kellyl oli kõri läbi lõigatud ja keha avatud, tapja oli organeid eemaldanud, kuid osa neist maha jätnud. See oli viimane naine, keda seostatakse kummalise, kirurgi täpsusega tegutsenud tapjaga.

1966. aastal jäi Londoni politseist pensionile pikaajaline staažikas politseinik, kelle kätte jäi Rappija-Jacki juhtumeid puudutavat materjali, mille seas oli Rappija-Jacki käekirjaga postkaart.

Politseiniku lesk, praegu ligi 90-aastane Doreen Hall leidis pärast oma mehe surma selle kaardi ja otsustas selle nüüd aastaid hiljem oksjonil müüa.

«Müüja võttis meiega kontakti ja teatas, et tal on Rappija-Jacki poolt politseile saadetud postkaart. Ma muigasin, sest meile on ka varem sarnast pakutud, kuid need kõik olid võltsingud. Kui müüja selgitas, kuidas kaart temani jõudis, sain aru, et tegemist võib olla autentse asjaga,» teatas Grand Auctions oksjonimaja vanade dokumentide ekspert Jonathan Riley.

Rappija-Jack 1888. aasta Londoni politseiuudistes FOTO: akg-images / British Library/akg-images / British Library/Scanpix

Grand Auctions uuris kaarti, lastes hinnata kaardi vanust ja sellel olevat kirjutist ning leidis, et tegemist on autentse, 19. sajandist pärit postkaardiga.

«Tegemist on ainulaadse objektiga, sest varem ei ole oksjonil müüdud ühtegi postkaarti, millel oleks Rappija-Jacki kirjutis,» sõnas oksjinimaja esindaja.

Politseiniku lese sõnul tahatb ta selle kaardi müüa, kuna talle tekitab see hirmu ja on viide julmadele mõrvadele.

«Seda kaarti käes hoides tekivad külmavärinad, sest seda on kunagi hoidnud oma käes kuulus sarimõrvar Rappija-Jack,» lausus naine.

Grand Auctions oksjonimaja oksjon leiab aset 30. aprillil. Oksjonimaja ei osanud öelda, kui palju selle kaardi eest pakutakse, kuid kinnitas, et huvi selle vastu on suur. Eriti olevat sellest huvitatud ameeriklased, kus Rappija-Jack on nüüdseks popularasem kui Ühendkuningriigis.

Londoni politsei ei suutnud Rappija-Jacki isikut kunagi kindlaks teha. Aastakümnete jooksul kahtlustati vähemalt 50 meest, kelle seas oli nii Briti kuningliku pere esindajaid kui Ida-Londoni kurjategijaid.

Ajalehejoonistus prostituut Catherine Eddowesi laiba leidmisest FOTO: Scanpix

Kahtlusaluste seas oli ka arste, sest prostituutide tapmine ja organite eemaldamine pandi toime kirurgilise täpsusega.

Rappija-Jackiga seostatakse viit ohvrit, kes kaotasid elu 1888. aastal, kuid hiljem pandi veel toime kuus samalaadset mõrva, mida enam selle isikuga ei seostata, sest tapmised ei olnud enam nii filigraansed kui varem. Oletatakse, et keegi hakkas Rappija-Jacki jäljendama.

Ajalehejoonistus prostituut Mary Ann Nicholsi laiba leidmisest FOTO: Rights Managed/Mary Evans Picture Library/Scanpix

Rappija-Jackiga seostatud viis naist, kes augustist kuni novembrini 1888 elu kaotasid:

Mary Ann Nichols (31. august), Annie Chapman (8. september), Elizabeth Stride (30. september), Catherine Eddowes (30. september) ja Mary Jane Kelly (9. november).

Foto tapetud Catherine Eddowesist FOTO: Rights Managed/Mary Evans Picture Library/DAVID/Scanpix

