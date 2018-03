Palju õnne! Anna Sapronenko sai teise lapse ning pani põnnile toreda nime

Lucas Mölder родился 15.03! Получился отличный мальчик!! В роддоме кормят, как двадцать лет назад в школе, присланные букеты заняли все место в палате, ребёнок, как я мечтала, похож на отца, а вчера вечером по телеку шёл Sex and the City, мы лежали втроём и я думала, вот она, жизнь! Удалась! Спасибо огромное за поздравления и переживания!!!!

A post shared by Аnna Sapronenko-Molder (@sapronenka) on Mar 17, 2018 at 1:27am PDT