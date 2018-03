Armastatud Eesti krimisari jõuab lõpuks enda kauaoodatud lõpuni

Nüüd aga paistab, et sarja fännid saavad sellele tänuväärse lõpu, kui saate produtsent Raivo Suviste sõnas, et sari saab filmi näol justkui kolmanda hooaja, kajastab ERR .

«Kolmas hooaeg ei ole kahjuks minu teha, see sõltub telekanalist. Siis me mõtlesime, et võiks teha filmi küll, kui nii palju on tahtjaid, soovijaid ja kui sellel peaks olema niisugune menu,» rääkis Suviste.