20-aastane müsteerium: kust sai luuletaja Contra enda jalgratta?

«Täna möödub 20 aastat minu kuulsaks saamisest. Nimelt oli 22. märts 1998 pühapäev, ETV eetrisse läks Vahur Kersna juhitud «Hommiku TV», kus ka 18-minutiline lõik minust ja postiringist. Kus ma lugesin mitmeid luuletusi, samas kõndisin oma postiringi, rääkisin endast, aga ka külarahvast,» kirjutas Contra Facebookis.

«Saate lõpus esines Vahur üleskutsega – Contral on täna sünnipäev, kinkige talle jalgratas. Tuli kolm pakkumist, kolmas jäi soiku, sest pidin talle ise kuhugi Harjumaale järele minema ja kaks jalgratast mul juba oli,» jätkas ta.

Vahur Kersna FOTO: Liis Treimann

Selle järel kasutas ta Õhtulehe tsitaati, mis on pärit artiklist, mis Contra jalgratta saamist 1998. aastal kirjeldas. Artikli autor oli siis nooruke ajakirjanik Greta Kaupmees.

Contra toob Facebooki postituses välja, et ratta kinkis talle «tundmatuks jääda sooviv ehitusärimees, kes «Õhtulehe» andmetel on firma Tisvek omanik».

Luuletaja tegi selle järel natuke detektiivitööd ja selgitas välja, et firma Tisvek on täitsa olemas, aga see ei tegele ehitusega, nagu lehes kirjas oli, vaid tikkimisega. Arvestades, et jalgratas maksis 5700 krooni (u 364 eurot), siis pidi tegu olema väga eduka tikkimisfirmaga.

Lisaks leidis Contra, et firma Tisveki üks juhatuse liikmeid on olnud kunagi «Õhtulehe» artikli kirjutanud Greta Kaupmees. Ehk siis, ajakirjanik kinkis luuletajale jalgratta ja tegi sellest loo?

Elu24 võttis Greta Kaupmehega ühendust ja tuletas talle seda 20 aasta tagust lugu meelde. Loomulikult ei saa eeldada, et inimene mäletab kõike, mis tol ajal juhtus, aga lootus oli, et ajakirjanik oskab selle müsteeriumiga kuidagi aidata. Greta tõesti ei mäletanud täpselt, kuidas asjad tol ajal olid, aga tema jutu kohaselt sai peale Contra tol ajal rattaid veel terve hulk inimesi. Luuletajaga ühel ajal said jalgrattad ka Vahur Kersna ja Maarja-Liis Ilus, kes olid kindla rattadistantsi läbinud. Küsimuse peale, miks Contra ratta sai ja mis seos on tal Vahur Kersnaga, vastas Kaupmees, et ju siis andis Kersna enda ratta Contrale.

Jutt on väga teistsugune, kui see, mis oli lehes kirjas ja see, mida Contra Facebookis kirjutas.

Margus Konnula ehk Contra FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Aga jällegi, juhtum leidis aset 20 aastat tagasi ja ju siis oli see ajakirjanikul meelest läinud.

Kuidas on võimalik, et Contra ei tea, kes talle ratta kinkis? Ega see ju lihtsalt tema ukse taha kerkinud.

Luuletaja rääkis ise, et kui ta oli läinud Hawaii Expressi ratast välja valima, siis oli Greta Kaupmees temaga kaasas ja tegi sellest lugu (sedasama, millest eelnev tsitaat pärit on). Aga maksmisest ja ostmisest ei tea luuletaja midagi. Tema valis kohapeal ratta välja ning jalutas poest ilma rattata välja. See saadeti talle hiljem Otepääle ja ta sai selle sealt kätte.