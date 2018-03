Äsja kihlunud Kati Toots: meest mul ei ole

«Sellepärast mul võib-olla meest ei olegi täna, ma olengi liiga isetegija ja see mõjubki meestele halvasti,» teatab naine, kes elas 12 aastat ärimees Jaan Tootsiga.

«Tema oli see mees, kes hoolitses perekonna eest, kes oli väga hea isa ja mees, aga kõik ülejäänud oli naise teha,» lisab ettevõtlik Kati Toots, kes täna on nautimas vaba ja vallalise elu vilju.



Eelmise aasta augusti esimesel päeval teatas Kati Toots sotsiaalmeedia vahendusel kihlusest oma kallima Mati Sirkeliga. Päev hiljem andis naine teada, et tegemist oli rumala teoga ning kihlust ei olevat ega tulevat.