Pildid: Venemaal käis valimas palju «kaksikuid»

Nii Venemaa kui lääne ajakirjanikud märkasid, et osa hääleõiguslikest kodanikest andsid oma hääle kaks, mõni isegi kolm korda, teatab The Guardian.

Ust-Džeguta valimiskomisjoni liige Leila Koišujeva kommenteeris meedias ilmunud fotosid neist, kes mitu korda valimas käisid, et need valijad olid vist kaksikud.

Sama piirkonna teine valimisametnik Zuhra Tšomajeva teatas: «Mille järgi ma oleks pidanud teadma, et tegemist on sama inimesega? Võimalik, et tegemist oli kaksikutega».