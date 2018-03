Kosmoloog teatas Marsi leidmisest ?!

Professor teates oli, et leidis särava liikuva objekti Amburi tähtkujus asuva Trifiidi ja Laguuni udukogu juures.

Dunsby oli veendunud, et seal on midagi sellist, mida varem astronoomide poolt tähele pandud ei ole.

Udukogud on tähtedevahelisest tolmust, vesinikust, heeliumist ja ioniseeritud gaasidest koosnevad pilved, kus tekivad uued tähed.

Nii Trifiidi kui Laguuni udu on tähetekkepiirkond, udude keskel on noor hajusparv, mis kooneb paarikümnest kuni paarisajast tähest, mis on Maalt vaadatuna väga säravad.