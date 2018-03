Pildid ja video: allveearheoloog leidis sõjalaeva, millel teeninud viis venda olid inspiratsiooniks filmile «Reamees Ryani päästmine»

Allen ja ta meeskond jõudsid vraki jälile möödunud laupäeval, 17. märtsil Vaikses ookeanis Saalomoni saarte juures, teatab Daily Mail.

USS Juneau FOTO: wikipedia.org

Saalomoni saared kaardil FOTO: wikipedia.org

USA sõjalaev USS Juneau sai 1942. aasta novembris Gudalcanali lahingus Jaapani torpeedotabamused, mis võtsid elu 687 mehelt, nende seas ka viielt Sullivani vennalt, kelle saatus oli inspiratsiooniks kuulsale sõjafilmile «Saving Private Ryan» (Reamees Ryani päästmine).

USA Teise maailmasõja aegne propagandaposter, millel on vennad Sullivanid FOTO: wikipedia.org

Alleni ja ta meeskonna teatel leidsid nad USS Juneau 17. märtsil sonari abil ja 18. märtsil saatsid nad laeva uurima allveeroboti, saades selle abil kinnituse, et tegemist on tõesti nimetatud laevaga. Alus on 4200 meetri sügavusel.

USS Juneau vrakk FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Alleni sõnul oli juhus, et nad leidsid sõjaaluse just 17. märtsil, Iirimaa kaitsepühaku Püha Patricu päeval ning et sellel olnud viis kuulsat Sullivani venda olid iiri juurtega.

Viis Sullivani venda, 27-aastane George, 25-aastane Francis, 23-aastane Joseph, 22-aastane Madison ja 20-aastane Albert olid juba enne USS Juneaule teenima asumist kuulsad.

Viis Sullivani venda vasakult paremale: Joseph, Francis, Albert, Madison ja George FOTO: wikipedia.org

Vennad elasid Iowas Waterloos koos oma vanemate Thomas Sullivani (1883 – 1965) ja Alleta Sullivaniga (1895 – 1972), neil oli noorem õde Genevieve Sullivan.

Alleta Sullivan ja Marlene Dietrich teenindamas USA sõdureid FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Viis venda astusid USA mereväkke 1942. aasta jaanuaris, vaid üks kuu pärast Hawaii sadama Pearl Harbori ründamist jaapanlaste poolt 1941. aasta detsembris. Nad soovisid koos teenida, kuid USA merevägi algselt ei lubanud seda.

Vendadest vanim, George Sullivan kirjutas siis USA mereväele kirja: «Oleme alati seisnud ja võidelnud üksteise eest, nüüd soovime võidelda külg külje kõrval». See seisukoht pani mereväe juhid leebuma ja vennad said loa koos teenida.

USS Juneau FOTO: wikipedia.org

Merevägi nägi viies vennas ka oma propagandatööriista, et noori ameeriklasi mereväkke teenima tuua.

Meeste nõudmine, et nad saaksid võidelda koos tõi kaasa selle, et nad hukkusid koos kui USS Juneau 13. novembril 1942 uppus.

USS Juneau vrakk FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

USA mereväe andmetel hukkusid kolm Sullivani venda pärast USS Juneau pihtasaamist koheselt, kaks venda olid veel paar päeva elus ja siis uppusid.

USS Juneau plahvatas ja murdus kaheks ning uppus vähem kui 30 sekundiga. Teiste läheduses olnud USA sõjalaevade meeskonnad arvasid, et sellelt laevalt ei jäänud keegi ellu ja Jaapani uue rünnaku kartuses ei mindud sündmuskohale.

Siiski pääses umbes 100 meest USS Juneau plahvatusest ja nad olid üle nädala Vaikses ookeanis päästepavedel ja laevajäänustel, oodates päästmist. Kui päevi hiljem päästemeeskonnad sündmuspaika jõudsid, leidsid nad eest laipu.

Laipade uurimine näitas, et laevalt pääsenud enamik mehi surid veepuuduse tagajärjel, osa hairünnakute tõttu ja osa väsimusest.

Kümme meest jäid sõjalaeva uppumisest ellu ja nende andmetel oli viiest vennast kõige kauem elus 27-aastane George Sullivan. Ta oli nelja venna kaotusest hulluks läinud, lõpuks päästeparvest ookeani hüpanud ja uppunud.

Thomas ja Alleta Sullivan said oma poegade saatusest teada alles novembri lõpus, kui USA merevägi nimetatud laeva uppumise avalikustas.

Viis venda, kes hukkusid peaaegu samal ajal, said kohe kuulsaks nii USAs kui Euroopas. Perele saatsid kaastundeavalduse USA president Franklin Roosevelt, mitmed poliitikud, paavst Pius XII, kuid ka näitlejanna Marlene Dietrich.

Franklin Roosevelt, USA 32. president aastatel 1933 - 1945 FOTO: Personalities/?2001 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Enne USS Juneau hukkumist kehtis USA mereväes reegel, et vennad ei tohtinud koos teenida, kuid viie Sullivani venna surm tõi kaasa selle, et see nõue kehtetati seadusena.

1948. aastast kehtib USAs seadus Sole Survivor Policy (Ainsa ellujäänu poliitika), et kui pereliige hukkus lahingutegevuses, siis ei tohi sama pere teist liiget saata rindele.

Viie Sullivani venna saatus paelus Hollywoodi filmitegijaid ning 1998. aastal valmis linateos «Saving Private Ryan» (Reamees Ryani päästmine), milles mängisid peaosi Tom Hanks ja Matt Damon.

Kaader filmist «Reamees Ryani päästmine». Esiplaanil Tom Hanks FOTO: Rights Managed/Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Sullivani vendadest oli enne sõtta minekut abielus vaid noorim vend, 20-aastane Albert Sullivan, kellest jäid abikaasa Katherine ja poeg Jimmy.

USA merevägi andis kahele lahiunglaevale Sullivani vendade järgi nimeks USS The Sullivans.

Teise maailmasõja Guadalcanali lahing kestis 1942. aasta augustist kuni 1943. aasta veebruarini. Tegemist oli lahinguga, milles osales umbes 60 000 liitlaste sõdurit, kes kaitsesid Vaikse ookeani lõunaosas asuvat Saalomoni saarte hulka kuuluvat Guadalcanali saart.

Guadalcanali saar (punasega) Saalomoni saarestikus FOTO: wikipedia.org