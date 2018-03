Kristjan Jõekalda telekarjääri hirmsaima hetke korraldas Tõnis Mägi: pistke oma saade, kuhu tahate

Jõekaldale meenub koheselt seik laulumehe Tõnis Mägiga. «Mäletan, et ühe saate ajal tuli toimetaja minu juurde ja andis teada, et saatekülaline Tõnis Mägi on juba kohal. Läksin siis sinna, kohtusin esimest korda ikkagi tähtsa inimesega, ise püüdes välja mõelda, et kuidas ma nüüd seletan, et ta peab tund aega lihtsalt ootama. Asi oli nimelt selles, et meil oli kokkulepe hilisema suhtes,» meenutab Jõekalda kohmetut kohtumist suure staariga.