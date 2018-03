Briti välisminister: Putin kasutab 2018.aasta jalgpalli MMi ära nii, nagu Hitler kasutas 1936. aasta olümpiamänge

Johnsoni arvates kasutab Putin jalgpalli MMi ära nii, nagu kasutas Saksa kantsler Adolf Hitler 1936. aasta Berliini suveolümpiamänge, et näidata oma riigi võimsust, teatab huffingtonpost.co.uk.

«Juba praegu on aru saada, et Venemaa kasutab jalgpalli MMi ära oma huvides. Starteegia ja taktika on sellised nagu Hitleril 1936. aasta olümpial,» lausus Johnson Briti parlamendis esinedes.