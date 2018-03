Triin Luhats: «Genka ütleb nunnu näoga ühe musta huumori paugu teise otsa.»

Superprodutsent Triin Luhats, kes on selle kevade ühe säravama saate «Legendide lahing» taga, koketeerib punaste lisanditega. FOTO: Maksim Toome

«Otseütlemine puhastab õhku!» põrutab «Legendide lahingu» tegevprodutsent Triin Luhats. Ta möönab, et eestlaste valik on tihtipeale keerutada, hämada või ei julgeta üldse suud lahti teha.

«Ma isiklikult olen hästi otsekohene inimene! Kõik sirgelt välja öelda on palju parem kui ümber nurga jaurata. See on väga tüütu!»

Uus üllatav saade viskab staaride paarid vette tundmatus kohas – ilusa moosijutu asemel tuleb oma vastasele sõna otseses mõttes verbaalne paremsirge lajatada. Leida üles kõik nõrgad kohad ning teha need teravate, mahlakate ja täpselt sihitud riimidega tümaks. Valus, eks ole?

Uus saade pole aga kaugeltki lihtsalt üks võimalus rivaalil publiku ees halvasti öelda. Tihti on repliigid musta huumori võtmes ning võitlejadki omavahel head sõbrad.

«Usun, et „Legendide lahing“ annab head eeskuju, et asju otse öeldes saab vabalt headeks sõpradeks edasi jääda. Muidugi ei pea seda tavaelus tegema teravas ja võimendatud toonis nagu meie siin, räpparite poksiringis.»

Mis asja vaataja jaoks põnevaks teeb?

See, et lajatatakse otse, tihti karmimalt kui kõige kollasemas meedias. Asju ei ilustata, pigem kasutatakse «kolestusfiltrit». Lisaks sellele, et kahe tuntud ja värvika isiksuse võitlusele on haarav kaasa elada – mõlema kohta saab ka palju teada. Tulistatakse paljastavat infot, mida ise hea meelega ei avaldaks.

«Need teemad on kõigil tegelikult mõttes, kuid otse neist ei räägita,» selgitab Luhats lahingu tagamaid. «Astu areenile ja lao kõik julmalt välja – see on eestlasele ikka väga suur väljakutse. Nii mõnigi osaleja on alguses ära ehmatanud, kuid hilisem tagasiside on ülevoolavalt positiivne. Löö oma hea sõber nokauti teravalt, huumoriga ja veel räppides – adrenaliini jagub seal küllaga!»

"Legenide lahing" Chalice, saatejuht Liis ja Genka. FOTO: Raul Mee

Ülikõvad räpitreenerid

Räpiässad, kes on võistlejatele sõna ja nõuga toeks, kuuluvad kohalikul räpiskeenel selgelt meistrite liigasse. «Genkat pean ma taevani kiitma,» ütleb Triin Luhats emotsionaalselt. «Ta oskab väga täpselt juhendada ja suunata. Ja see muhedus on legendaarne! Genka ütleb nunnu näoga ühe musta huumori paugu teise otsa.»

Chalice ehk Jarek Kasar on aga sõnaliselt lausa akrobaatiliselt osav. «Nende võistlejate riime, keda Chalice on treeninud, tasuks kaks korda kuulata – sinna on palju kihte ja varjatud seoseid ära peidetud.»

Kõige intrigeerivamaks tegijaks treenerite pingil loeb Triin aga Põhja Koread pundist Viis Miinust. Sealtpoolt tasub eriti rabavaid riiminätakaid ja intelligentseid torkeid oodata. «Tal on eriline anne leida üles kõige teravamad punktid, millele asi üles ehitada. See mees rabab teid jalust!»

Põhja Korea astub treenerina esimest korda areenile juba sel pühapäeval, mil vastamise lähevad Liina Randpere ja Marten Kuningas, Madis Milling ja Tanel Talve ning Maiken ja Kaire Vilgats.