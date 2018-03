Eesti tantsumuusika superstaar Syn Cole avaldas uue singli

Syn Cole ei pidanud galal pikka tänukõnet, aga lubas, et teeb tänavu veel rohkem muusikat, et veel rohkem auhindu saada.

DJ Syn Cole on teinud ametlikke remixe sellistele artistidele nagu Ed Sheeran, Coldplay, Katy Perry, Avicii, Jess Glynne ja Zedd.

Tema eelmisi lugusid on remixinud Avicii, Kygo, Broiler ja Cheat Codes. Syn Cole on jôudnud US Billboard Club Play tabelis Top 10e hulka ja Billboard Dance Radio tabelis Top 20e hulka.