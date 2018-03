Kes maksab Meghan Markle’i kallid rõivad kinni?

The Suni andmetel on Markle’i seljas nähtud nii 56 000 naela maksvat kleiti kui ka Marks & Spenceri 45 naelast pulloveri.

Väljaanne People teatas, et Briti kuningliku pere reeglite kohaselt ei tohi pereliikmed võtta vastu tasuta rõivaid. Seega maksab keegi Markle’i rõivad omast taskust kinni ja oletatavalt ei ole see Markle ise. Kinnitamata andmetel on see prints Harry, kuid ei saa välistada, et osade rõivaste eest maksab Markle ise, sest ta on üsna jõukas.