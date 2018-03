Ajakirjaniku mõrvas süüdistatav Peter Madsen: ma ei ole psühhopaat

Tänasel istungil näitas prokurör Jakob Buch-Jepsen privaatseid seksivideoid, milles on palju vägivalda ning ühte animafilmi, milles naine brutaalselt mõrvatakse, teatab aftonbladet.se.

Prokurör Jakob Buch-Jepsen FOTO: Stine Tidsvilde/AP/Scanpix

Prokuröri teatel vaatas Peter Madsen ühte sellist filmi enne Kim Walliga kohtumist 10. augustil 2017.

Kim Wall Peter Madseni allveelaeval FOTO: ANDERS VALDSTED/AFP/Scanpix

Madsen ei ole seni Walli mõrva omaks võtnud, mehe sõnul leidis ta allveelaevas UC3 Nautilus aset õnnetus, milles Wall hukkus. Tal tekkis paanika, mille käigus naise surnukeha tükeldas ja kehaosad merre viskas, uputades hiljem ka allveelaeva.

Peter Madsen. FOTO: SCANPIX DENMARK/REUTERS/SCANPIX

Prokurör Buch-Jepseni arvates on Madsen patoloogiline valetaja, kellel on psühhopaatilisi kalduvusi. Prokurör rõhutas, et neile joontele viitab ka Madsenile tehtud psühhiaatriline uuring.

Prokurör küsitles tänasel istungil Madsenit, homme annavad tunnistusi 37 inimest, kelle seas on ka Taani tuntuim allveelaevainsener Ditte Dyreborg.

Tänane kohtuistung pidi algama kell 9.30 Kopenhaageni aja järgi, kuid kuna Madsen soovis veel konsulteerida oma advokaadi Betina Hald Engmarkiga, lükkus algus edasi kuni kella 9.50.

Madsen sõnas kohtus, et Walli surm oli traumaatiline ja kohutav juhtum.

«See oli nii kohutav, et ma ei soovi laskuda detailidesse, tahan lihtsalt rõhutada, kui kohutav see oli. Seda on kirjeldada raske, olles nagu mingi halb film,» lausus Madsen.

Kopenhaageni kohtus tehtud joonistus. Vasakul Peter Madsen ja paremal seisab püsti prokurör Jakob Buch-Jepsen FOTO: SCANPIX DENMARK/REUTERS/SCANPIX

Kui prokurör uuris Madsenilt Walli surnukeha tükeldamise kohta, sõnas kohtu alla antu, et ta ei saa aru, miks see vajalik on.

Prokuröri sõnul oli Madseni arvutis hulk materjali, mis viitab, et talle meeldib nekrofiilia ehk surnutega seksimine, kuid leiutaja eitas seda.

Prokurör jätkas Madseni pommitamist, et kas ta vägistas Kim Walli ja seksis hiljem naise laibaga. Madsen vastas, et miks midagi sellist temalt küsitakse ja ta kinnitab, et et ei vägistanud naist.

Prokurör küsis Madsenilt, et kas teda erutab naiste piinamine ja tapmine, oli Madseni vastus, et mitte rohkem kui mõrvafilmi vaadates.

«Olete näinud sarimõrvari tegevusest rääkivat filmi «Seven» ja saan aru, teid huvitavad psühhopaadid. Ma ei ole psühhopaat ja ma ei hau tapmisplaane nagu psühhopaadid seda teevad,» lausus Madsen.

Prokurör Buch-Jepsen uuris veel Madsenilt ta arvuti kõvakettalt leitud seksivideote kui ka naise mõrva kajastava animafilmi kohta, saades süüdistatavalt vastuseks et ta ei soovi näha, kuidas animanaine mõõga abil tükkideks raiutakse.

Prokurör palus Madsenil siiski seda vaadata, kuna tahtis talle veel küsimusi esitada.

Kohtusaalis olijatest nii mõnigi pööras pea kõrvale, kui näidati animanaise julma mõrva.

«Nägin seda filmi kaua aega tagasi, see ei eruta mind seksuaalselt,» teatas Madsen.

Taani meedia teatel käitus Madsen tänasel istungil tagasihoidlikumalt kui 8. märtsi avaistungil, rääkides vaikse häälega ja vastates küsimustele lühidalt.

Peter Madsen FOTO: BAX LINDHARDT/AFP/Scanpix

Kohus Madseni üle jätkub täna pärastlõunal ja homme. Tunnistajad annavad tunnistusi kuni 6. aprillini.